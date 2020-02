Rapallo: Santa Maria del Capo; serve un “consigliere di quartiere”

Chissà che un giorno, anziché il vigile, le amministrazioni comunali non nominino il “consigliere di quartiere” o di frazione che sottoponga alla giunta i problemi da risolvere. Non che questo non succeda a Rapallo dove il Comune (con Pier Giorgio Brigati, Filippo Lasinio, prima con Massimo Mazzarello e ora con Fabio Proietto) non abbia realizzato grandi opere negli ultimi anni (fogne, strade, muri, ringhiere, illuminazione, servizi).

A volte però sono i dettagli marginali a migliorare una zona; a renderla gradevole. Santa Maria del Campo è una bellissima frazione di Rapallo e ne costituisce un altro aspetto perché è una tranquilla e soleggiata area di campagna in cui non ci stupiremmo di vedere mucche al pascolo; asinelli che gironzolano in un prato e oche starnazzare. Purtroppo la frazione ha subito parte della rapallizzazione con palazotti che architettonicamente potevano avere maggiore rispetto delle antiche case di campagna e delle numerosi villette. Ci sono poi, fortunatamente, molte aree adibite ad attività lavorative.

Perché non incentivare delimitazioni fatte di siepi di alloro, pitosforo o quant’altro che eliminerebbero dalla vista aree che sembrano discariche o comunque raccolgono disordinatamente materiali o posteggi? Perché non vietare i teloni che cadono a pezzi, in particolare lungo la strada di Bana che offre terreni ordinati solo oltrepassato il confine con Camogli?

E possibile, se il Comune non trova i pochi fondi per comprare il cadente lazzaretto, che non si trovi un’industria capace di comprarlo e restaurarne gli affreschi?

Problemi che forse un buon “consigliere di quartiere” riuscirebbe a risolvere.