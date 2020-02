Rapallo: ospedale, sabato firme contro la privatizzazione

Dall’ufficio stampa del MoVimento 5 Stelle Rapallo riceviamo e pubblichiamo

“Sabato 8 febbraio, a Rapallo, in piazza Cavour dalle 9.30 alle13.00, saremo presenti con un banchetto per una raccolta firme contro il piano di privatizzazione del polo ospedaliero di Rapallo. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa ed esprimersi: la Sanità, come sancito dalla Costituzione italiana, è un bene pubblico. Inoltre, non dimentichiamo che l’ospedale di Rapallo è un lascito dei cittadini che va rispettato”, fanno sapere il consigliere regionale Fabio Tosi e la consigliera comunale M5S Isabella De Benedetti.

