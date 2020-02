Rapallo: “L’invasione dei Tir e il grazie ai Carabinieri”

Da Luigi Simonetti riceviamo e pubblichiamo

Vorrei ringraziare pubblicamente i Carabinieri di Rapallo e Santa .Margherita Ligure che sono intervenuti nella notte di venerdì scorso 31 gennaio per scongiurare il rischio di gravi incidenti a seguito della chiusura del tratto autostradale Rapallo-Recco.

Infatti intorno alle 23,00 una lunga serie di T.I.R. in uscita dal casello di Rapallo, in totale assenza di indicazioni specifiche e seguendo probabilmente il navigatore di bordo, svoltava a destra imboccando la Provinciale 31 per SanMartino che, stretta e tortuosa com’è, certo non si presta al transito di mezzi pesanti, che sono stati obbligati dalla loro lunghezza ad invadere la corsia opposta ad ogni curva.

Immediatamente dopo la segnalazione ricevuta, il Comando di Santa Margherita Ligure provvedeva all’invio di due pattuglie che in pochi minuti bloccavano l’accesso sulla provinciale in uscita dal casello e perlustravano il tratto in questione fino a Ruta evitando così che, in una notte di pioggia e densa foschia bassa, si potessero verificare incidenti gravissimi nonché altamente probabili.

Quindi, oltre a sottolineare il costante impegno dell’Arma sempre al fianco dei cittadini giorno e notte, vorrei proporre una riflessione sulla segnaletica presente sulla strada in oggetto e visibile nella foto.

La prima osservazione è che il cartello è chiaro ma si trova a strada inoltrata, presso la chiesa di Santa Maria del Campo, per consentire l’arrivo dei TIR a servizio della centrale del latte, per cui secondo me andrebbe richiamato da un segnale di preavviso posto direttamente allo svincolo del casello. Inoltre, in casi eccezionali come la chiusura dell’autostrada, andrebbe posizionata un’ulteriore segnaletica mobile con l’indicazione delle direzioni obbligate per i mezzi pesanti.

La seconda osservazione è che lato Ruta non è presente alcun cartello di divieto per cui, analogamente, con autostrada chiusa per lavori o incidenti, chi sale da Recco per raggiungere il casello di Rapallo con un autotreno o autosnodato può andare tranquillamente ad invadere la SP31, troppo stretta e quasi interamente a corsia unica.

Infine, discorso analogo vale per i pullman gran turismo, che già più volte nella bella stagione ho avuto il piacere di incrociare pericolosamente, con autisti forse memori della luminosa idea di un amministratore rapallino del passato che, nella sua visione delirante del territorio, definì la SP31 (vedi foto di un cartello superstite) come la strada panoramica per raggiungere Santa Margherita Ligure dal casello di Rapallo!