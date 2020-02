Rapallo: invasione Tir, domani il sindaco dal prefetto

Il prefetto Carmen Perrotta, domani alle 11 riceverà il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco che aveva chiesto un incontro. Tema: l’invasione dei Tir che, chiusa l’A-12 per lavori, invadono la città, arrecando anche danni e creando disagi. All’incontro sarà presente anche un rappresentante di Autostrade.

In altri tronchi autostradali, durante i lavori in una carreggiata il traffico viene dirottato sull’altra carreggiata nei due sensi di marcia. Ciò rallenterebbe il traffico, ma eliminerebbe disagi sia nei centri storici, nella viabilità ordinaria e agli stessi autisti spesso male indirizzati dai “navigatori”.

A Rapallo in particolare la viabilità attraversa il centro storico con strade strette e sottopassi ferroviari limitati.

Autostrade, a parte pubblicare sul proprio sito le chiusure, delle stesse non informerebbe neppure le pubbliche assistenze. Inoltre dovrebbe provvedere a porre un’opportuna segnaletica stradale che indichi agli autisti, una volta usciti dall’autostrada, che via percorrere per raggiungere il casello dove poter rientrare sulla rete.

(foto inviata da un lettore)