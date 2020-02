Rapallo: i balneari espongono al sindaco le loro necessità

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina si è tenuta una riunione presso l’Ufficio del Sindaco alla presenza del Consigliere con incarico al demanio Fabio Proietto e una rappresentanza dell’Associazione balneari di Rapallo e Zoagli presieduta da Alessandro Cuore.

Negli ultimi anni i fenomeni meteorologici hanno cambiato il moto ondoso con onde provenienti da sud che provocano numerosi disagi agli operatori balneari tra i quali l’accumulo di detriti e materiale sabbioso sugli arenili.

Le richieste presentate durante la riunione vedono quindi la necessità di maggiore protezione a difesa della costa e il ripascimento delle spiagge.

Riguardo al primo punto si tratta in particolare di un rinforzo del “pennello” in zona Porticciolo, la creazione di barriere per difendere le spiagge in diversi punti nella zona di Via Avenaggi e il litorale di San Michele di Pagana lungo il muro di contenimento.

Per quanto riguarda le operazioni di ripascimento è stata ventilata la possibilità di utilizzare il materiale sabbioso proveniente dal fiume Entella sostenendo unicamente i costi di trasporto previe autorizzazioni.

“Il Comune darà la massima disponibilità per soddisfare in tempi brevi le necessità del litorale rapallino” dichiara il Sindaco Carlo Bagnasco.

“La nostra amministrazione si impegnerà per valorizzare al massimo l’immagine del Golfo di Rapallo per rendere le nostre spiagge sempre più belle e accoglienti” sostiene Fabio Proietto.