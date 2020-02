Rapallo: “Corona virus, nessun timore, solo prevenzione”

All’Accademia culturale di Villa Queirolo di Rapallo molto partecipata la conferenza tenuta dal dottor Giuseppe Russo, infettivologo presso l’ospedale cittadino, su “Infezione da Corona Virus: Parliamone seriamente e con calma”. Il relatore ha offerto un punto di vista scientifico sul tema, in modo da rendere i partecipanti pienamente consapevoli ed informati ed evitare possibili allarmismi.

La sala gremita, dimostra l’attenzione della cittadinanza sul tema, che come ha spiegato il dott Russo va affrontato con serenità. L’importante è, come per qualunque malattia infettiva la prevenzione. Regole base: lavarsi bene le mani e imparare a starnutire in modo corretto!

Presenti il presidente dell’Accademia Guido Gigli, il sindaco Carlo Bagnasco e il vicesindaco Pier Giorgio Brigati.