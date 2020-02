Portofino: Viacava, riconoscenza a Toti, amicizia con Berlusconi

Le elezioni regionali a Portofino. Ne parliamo con il sindaco Matteo Viacava.

Il Borgo voterà ancora Berlusconi? “Forza Italia era stata sopraffatta dalla Lega già nelle ultime elezioni”.

Lei è molto legato a Piersilvio Berlusconi. “E’ stato meraviglioso in mille occasioni e Portofino gli deve molto. Siamo amici, ma di politica non parliamo mai”.

Voterà per la lista di Toti? “A Toti devo riconoscenza. Ha fatto molto per togliere il borgo dall’isolamento. Sono tra i fondatori di ‘Cambiamo’, il suo partito. Anzi ne sono coordinatore in zona e ho chiesto al vicesindaco di Santa Margherita Emanuele Cozzio, che stimo molto, di darmi una mano; con lui abbiamo inoltre diversi progetti condivisi da realizzare”.

Uno di voi si candiderà alle regionali? “Quando sono diventato coordinatore c’era già un candidato, Domenico Cianci, molto determinato. Per quanto riguarda me sono occupato nei miei progetti urbanistici e di promozione. Cozzio è molto impegnato nel porto di Santa”.

Può accennare ai comuni progetti? “Ad esempio: una collaborazione nell’accoglienza per le navi da crociera e il tunnel interrato Cervara-Paraggi-Portofino per cui a breve firmeremo l’accordo con l’Università di Genova. E poi la gestione del Parco di Portofino in cui verrà assunto personale per sorveglianza e cura sentieri”.

Tornando alla candidatura? “Oltre Cianci, volevo puntare su un candidato, il dottor Salvatore Alongi, ma credo che altri lo vorrebbero in lista. Penso a un candidato giovane; alla fine potrei accettare io stesso. Ma tutto è prematuro”.

E il turismo? Nel periodo natalizio a gonfie vele rispetto agli anni precedenti. Arrivo ora da Milano dove sono stato per mettere insieme il calendario del prossimo inverno, puntando sempre su cultura e bellezza”.