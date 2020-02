Pallanuoto M/ Sori all’esame Andrea Doria

Dall’ufficio stampa della Rari Nantes Sori riceviamo e pubblichiamo. Di Daniele Elefante

Dopo la sofferta vittoria contro il Piacenza ecco per il Sori l’insidiosa trasferta di Borzoli contro l’Andrea Doria di mister Le Fosse.

“Dovremo ripartire dagli ultimi due minuti di sabato scorso, per intensità, attenzione e determinazione – afferma il tecnico De Ferrari – non ripetendo gli errori commessi. Non abbiamo tradotto in vasca quello che avevamo preparato durante la settimana e questo non dovrà più accadere “.

Rispetto alle prime due uscite si sono visti dei passi indietro, sia da un punto di vista tecnico che tattico. Per uscire indenni dalla sfida contro la” sorpresa ” Andrea Doria serviranno ordine e una maggiore concentrazione in difesa.

L’autore del gol del pareggio di sabato, Valerio Benvenuto, cerca di infondere la sua grinta al gruppo:” Mi aspetto una partita combattuta, contro una formazione che sta stupendo per i risultati ottenuti finora. Hanno un giocatore come Molinelli che farebbe comodo a tutte le squadre. Non dobbiamo dare nulla per scontato però, anche dopo sabato dove sembrava avessimo perso, siamo sempre più convinti delle nostre potenzialità, perciò vogliamo e dobbiamo continuare su questa strada “.

Fischio d’inizio alle ore 17 nella piscina di Lago Figoi (arbitro Ibba).