Pallanuoto F/ Rapallo: intervista alla giocatrice Francesca Colletta

Dall’ufficio stampa del Rapallo Nuoto e Pallanuoto riceviamo e pubblichiamo. Di Silvia Franchi

Appuntamento ostico, per il Rapallo Pallanuoto, nella prima giornata di ritorno del campionato di A1 femminile: sabato prossimo, al Poggiolino, arriva il Plebiscito Padova (fischio d’inizio ore 18.30). Una sfida avvincente, che vede entrambe le squadre alla ricerca di punti importanti da incamerare in chiave classifica. L’impegno, per la squadra del coach Luca Antonucci, è tutt’altro che semplice nonostante il fattore campo. La determinazione per affrontarlo al meglio, però, non manca. “Sabato sarà una partita molto dura – commenta Francesca Colletta, classe 2000, ruolo marcatore – Il Padova è una squadra attrezzata che abbiamo avuto modo di studiare nel girone di andata, sappiamo che non ci sarà concesso il minimo errore soprattutto in attacco; proprio per questo ci stiamo preparando per affrontare il match con la massima concentrazione”.

Da un lato le patavine, al momento al secondo posto staccate di sei lunghezze dall’Orizzonte capolista. Dall’altro le gialloblu, che hanno la zona playoff nel mirino. “Per quanto riguarda la classifica è ancora tutto in gioco – osserva Colletta – Ci sono un paio di squadre che rincorrono la zona playoff: questo dimostra l’equilibrio che c’è tra le formazioni, ma anche che per raggiungere quell’obiettivo bisogna lottare in ogni partita fino alla fine, mantenendo sempre alta la concentrazione e scendendo in campo con la grinta giusta tutte insieme”.

Una squadra, il Rapallo, dove la forza del gruppo sta diventando una risorsa sempre più decisiva: “Questo mio primo anno a Rapallo finora è sicuramente stato positivo – osserva la giocatrice numero 9 gialloblu – Sono entrata senza difficoltà nei legami della squadra e questo rende più facile l’inizio di una nuova esperienza oltre a creare un gruppo unito in poco tempo. Da ora in avanti, quindi, si può solo migliorare e dimostrare agli altri quanto valiamo. Ricominciamo questo girone di ritorno con la massima grinta consapevoli di dover dare il massimo e rimanere concentrate sull’obiettivo”.