Ne: pota albero, in codice rosso e in elicottero al San Martino

Infortunio da potatura in Val Graveglia, precisamente in frazione Frisolino di Ne. Due fratelli erano intenti alla potatura e al taglio di alberi quando uno dei due, un cinquantenne, è stato colpito alla testa da un grosso ramo. Scattato l’allarme sul posto è giunto il 118 con la croce Rossa di Cogorno. L’uomo che in un primo tempo aveva perso conoscenza ha subito un grave trauma cranico. E’ stato stabilizzato e trasferito in codice rosso alla pista di atterraggio dove l’elicottero dei vigili del fuoco lo ha prelevato e trasferirlo al pronto soccorso del San Martino.