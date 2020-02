Cogorno nel mensile nazionale “Borghi Magazine”

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Da sabato 1° febbraio, una pagina del mensile “Borghi Magazine” è dedicata al Comune di Cogorno e al Borgo dei Fieschi. La rivista collegata all’Associazione dei Borghi più belli d’Italia, questo mese titola in prima pagina “The Roks, i Borghi nella Roccia”. E non poteva mancare il comune cogornese ed il Borgo dei Fieschi, con la sua storia tra ulivi e ardesie, nella sezione “Visioni d’Italia”. Nelle edicole del levante, il mensile è andato letteralmente a ruba, ma per i prossimi tre mesi sarà comunque visibile sul sito web del magazine.

La rivista parla dei borghi nella loro unicità, che rappresentano il vero made in Italy nell’immaginario dei turisti stranieri, e per gli italiani stessi un vanto e un orgoglio da preservare, custodire e rispettare. Insomma, un graditissimo riconoscimento per il Borgo dei Fieschi, la cittadinanza e per l’amministrazione comunale di Cogorno che ha colto al volo l’opportunità di far meglio conoscere sia la Basilica che il Palazzo comitale, entrambi monumenti nazionali, spesso al centro di grandi progetti comprensoriali grazie alla loro unicìtà storica, artistica, architettonica e religiosa.

“In vista dell’imminente apertura della B.i.t. di Milano, è con rinnovato vigore che si riavvia con l’articolo sulla rivista mensile Borghi Magazine, la nuova Stagione di promozione turistica del Comune di Cogorno, che ha in serbo altre importanti novità” ha commentato il Vicesindaco Enrica Sommariva.