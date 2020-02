Cogorno: domani Open day al Centro formazione Spinelli

Da Comunicazione Villaggio del Ragazzo riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 7 febbraio 2020, dalle ore 8:30 alle 14:30 e dalle 15:30 alle 16:30, si terrà l’Open Day del Corso Operatore Meccanico (IeFP) del CFP Altiero Spinelli – Villaggio del Ragazzo di Genova (Via Adamoli 3).

Gli Open Day sono eventi organizzati per favorire il cosiddetto Orientamento in entrata; sono dedicati alle famiglie e in modo particolare ai ragazzi usciti dalle scuole secondarie di I° grado che vogliono toccare con mano la Formazione Professionale del Villaggio del Ragazzo.

Durante le giornate di Open Day è possibile effettuare delle visite guidate e anche personalizzate alle strutture, alle aule e soprattutto ai numerosi e ampi laboratori specifici per i ragazzi.

Dagli insegnanti e dai tutor sarà illustrata ai partecipanti l’offerta formativa completa della Formazione Professionale del Villaggio del Ragazzo.

Oltre alle date di Open Day, la disponibilità a visitare i nostri laboratori è illimitata nel tempo: è sufficiente contattare la Segreteria della Formazione Professionale e richiedere un appuntamento.

Contatti segreteria Formazione professionale CFP Spinelli

La Segreteria si occupa della parte burocratica e gestionale, si relaziona con il pubblico, gli allievi e gli enti gestori di tutta la Formazione Professionale

Via Adamoli, 3 – 16141 Genova

Orario: da lunedì a giovedì ore 8:00-12:00 e ore 13:00-17:00. Venerdì ore 8:00-12:00. Sabato e domenica chiusa

Telefono: +39 010 0897690 oppure +39 0185 375230

Fax: +39 0185 384052