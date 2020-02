Chiavari: “Vogliono mi dimetta, vi spiego perché”

Da Giovanni Giardini, consigliere comunale in Chiavari “Cambia con me Chiavari da Tutelare”, riceviamo e pubblichiamo

Come da copione che si rispetta oggi è arrivata la richiesta di mie dimissioni dalla Commissione Consiliare Permanente 2. Molte affermazioni lesive sono state rivolte anche alla mia persona.

Dignità e onorabilità sono cose serie, non ” lana caprina” come le definisce Qualcuno.

Era inevitabile arrivare a questa conclusione e nel proseguo del mio intervento sarà chiara la vera motivazione della Loro richiesta.

L’ iter istituzionale seguirà la procedura corretta, ma tengo a sottolineare che non arretrerò di un millimetro (frase usata politicamente da molti) , per quanto riguarda il mio ruolo di Consigliere Comunale.

Procedo con ordine:

– Ex Area Italgas , via Trieste:

da me trattata ampiamente e per la quale attendo risposta dal Sindaco nonché Assessore all’ Urbanistica dal 29 luglio 2019.

Il progetto Giugiaro è fermo perché non piace?

O perché come ha dichiarato a suo tempo Di Capua si aspetta la Convenzione?

Quindi il progetto è conforme alla normativa del Piano Casa, tanto che la Convenzione possa essere sottoscritta?

– Depuratore di Vallata in Colmata:

il Sindaco come pensa di autorizzare il passaggio delle condotte di collegamento dell’impianto dalla vallata al mare?

Dice no in via Parma, la Regione dice no al lungo Entella.

Si pensa a qualcosa sospeso per aria?

– Messa in Sicurezza Rupinaro, argini e frontisti :

Ormai sembra che lo Scolmatore sia la soluzione ideale.

Oggi per me è superfluo “volere la medaglia” da appuntarmi alla giacca, anche se, ripeto , in tempi non sospetti suggerivo pure a Di Capua la realizzazzione di tale opera. ( vedi mie dichiarazioni stampa del 23 e 24 dicembre 2018).

Perché i frontisti devono pagare la messa in sicurezza dei loro argini?

Rivediamo la quota a loro imputata?

Mi spiego meglio, questo tipo di soluzione (Scolmatore ), costo circa €62.000.000 ( dei quali circa 7.500.000 per il rifacimento degli argini) consente un forte risparmio rispetto agli altri due scenari: costi circa €90.000.000 e circa €120.000.00 per

l’abbassamento del letto del Rupinaro.

In questi due ultimi casi per la sua messa in sicurezza, si evidenzia

un dato significativo: l’importo del rifacimento degli argini sarebbe completamente a carico degli Enti e non dei frontisti.

Ultima curiosità:

dal 26 agosto 2019 ho istruito e presieduto due Commissioni Consigliari, ma solo oggi i Consiglieri ( Ghiggeri, Cesaretti, Galli, Messuti e il green Canepa) si sentono offesi?

Dopo sei mesi?

Forse , la conclusione è che i miei interventi, le mie proposte, i miei suggerimenti, sempre studiati con carte e documentazione alla mano non sono graditi.

Non posso assicurare un miglioramento al mio operato, anzi, in questo senso forse ci sarà un peggioramento.

Alla Giunta Di Capua e alla sua Maggioranza resta sempre un ultimo, drastico optional: il soggiorno obbligatorio per un ” architetto disturbatore”.