Chiavari: portici, classificazione e ‘carta d’identità’

Non mi risulta che sia stata fatta alcuna richiesta all’Unesco per i portici di Chiavari. Potreste gentilmente verificare? Grazie

Non sappiamo se l’amministrazione di Di Capua abbia fatto i necessari passi per proporre questa importante candidatura che avrebbe cadute positive per tutta la città.

Chi porta avanti l’idea è certamente Giorgio “Getto” Viarengo che proprio questa mattina ha avuto un incontro con la Società Economica. “E’ stao convenuto – spiega Viarengo – di classificare tutti i portici della città elencando di ognuno tutte le caratteristiche”.

La “carta di identità dei portici” contribuirà a portare avanti la richiesta alla Commissione dell’Unesco incaricata di verificare le singole richieste di ammissione al “patrimonio dell’umanità”.