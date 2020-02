Chiavari: nuova sede per gli uffici del Settore 6

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Sono in corso gli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma del primo piano dell’edificio delle Poste di piazza N.S. dell’Orto, destinato ad ospitare tutti gli uffici del settore 6 Servizi Sociali – Politiche per la persona del Comune di Chiavari, ora dislocati presso i locali di piazzale San Francesco. Il progetto è stato redatto dall’Arch. Cristina Nestori, mentre i lavori sono eseguiti dalla ditta aggiudicataria Co.Ge.As srl di Asti, per un costo complessivo dell’opera pari a 420 mila euro.

“Intento della mia amministrazione è accentrare in un unico edificio, facilmente accessibile, tutti i settori e gli uffici comunali di servizio al cittadino, ponendo grande attenzione all’ottimizzazione e all’efficienza impiantistica per ottenere nuovi spazi di lavoro altamente prestazionali, oltre che di buona qualità abitativa – sottolinea il primo cittadino di Chiavari, Marco Di Capua – Verranno creati sedici uffici e sale colloqui, uniti da un atrio in comune e da una sala meeting dove poter svolgere incontri, presentazioni o attività formativa, garantendo così un’accoglienza e riservatezza adeguata ai privati che usufruiranno di tale servizio. La conclusione dei lavori è prevista per fine primavera”.

Sono in fase di realizzazione interventi di miglioramento distributivo dei vari spazi, dotando l’intero piano di nuovi impianti elettrici ed idrici, di trasmissione dati e di condizionamento. Si procederà al rinnovo delle tinteggiature delle pareti, alla sostituzione di serramenti interni e alla riparazione di quelli esterni, ed infine al miglioramento dell’accessibilità al piano con la predisposizione impiantistica per l’inserimento di un nuovo ascensore (ricordiamo che esistono due diversi accessi, uno direttamente dal porticato della facciata principale, l’altro da via Privata N.S. dell’Orto 2 con servoscala e ascensore per persone diversamente abili).