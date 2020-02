Chiavari-Lavagna: muri imbrattati, scattano tre denunce

Lo scorso mese di Gennaio, ignoti, a Chiavari e Lavagna, imbrattavano, apponendo varie scritte sui muri di Chiese ed edifici pubblici e privati. Ieri, dopo la denuncia querela sporta da un parroco di Chiavari e dal Vice-presidente di una Fondazione sita in quella cittadina, i Carabinieri, al termine degli accertamenti, identificavano i responsabili: due ragazze di 20 e 30 anni, quest’ultima romena, gravati di pregiudizi di polizia, abitanti rispettivamente a Genova e Chiavari e un 62 enne Chiavarese, sono stati deferiti in stato di libertà per “deturpamento e imbrattamento di cose altrui aggravato in concorso”.