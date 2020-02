Chiavari: la politica secondo Carlo Calenda

di Giuseppe Valle

Questo pomeriggio il lungo corridoio del Wylab era gremito di pubblico e molte persone sono rimaste in piedi, per ascoltare Carlo Calenda, intervistato da Antonio Gozzi.

Carlo Calenda





Il fondatore di “Azione”, già sottosegretario allo Sviluppo Economico e ministro nello stesso dicastero, ha affrontato molti temi che riguardano la politica italiana, intanto criticando la distinzione forzosa tra politici e tecnici, affermando che uno dei primi errori nel nostro Paese è stato creare il governo Monti, e si è proseguito sulla stessa linea, anche di recente, dopo la caduta del primo governo Conte, non andando alle elezioni: in questo modo si delegittima il governo e gli Italiani non acquistao consapevolezza di sé. Gli Italiani sono gli unici in occidente che hanno paura di andare alle urne.

In primo piano Valentina Ghio e Fernanda Contri





Proseguendo, Calenda ha osservato che in Italia il dibattito politico viene trattato alla stregua del confronto tra squadre di calcio, non andando a fondo di quelli che sono i problemi reali e urgenti che rimangono irrisolti o addirittura aggravati.

A proposito dell’Europa ( e dell’Unione Europea) Calenda dice che non si sa ancora bene di che cosa si tratti; l’ha definita un Minotauro, cioè una creatura con un bel corpo ma la cui testa è mostruosa. Su questa Unione scarichiamo le nostre delusioni, ma il vero deterrente ad un’azione efficace sono gli Stati nazinali che frenano qualsisi iniziativa e non sono concordi. Come dire che l’UE ha molte competenze ma non sono esclusive.

Sono da temere sia il populismo sia il sovranismo – prosegue Calenda – argomentando che troppo spesso il dibattito è basato sul nulla. Così la democrazia si indebolisce. È come promettere che sarà abolita la povertà per pura demagogia; sono promesse vane e irrealizzabili, invece di occuparsi seriamente della Sanità e della Scuola: abbiamo bisogno di persone preparate e capaci di coniugare tecnologia e umanesimo. Il progresso è velocissimo ma la società è lenta, così che le persone perdono fiducia in se stesse, non si sentono adeguate. Misure come il reddito di cittadinanza e quota cento non fanno che accentuare i problemi con costi enormi.

Carlo Calenda e Antonio Gozzi





L’occidente è malato di arroganza e per troppo tempo si è fidato di taluni presupposti politici ed economici che sembravano immutabili.

Poi Calenda fa una previsione: presto Giorgia Meloni soppianterà Matteo Salvini. A questo punto Tonino Gozzi gli chiede di parlare di un personaggio che non è ancora entrato nel discorso: Matteo Renzi. Su di lui Calenda si sofferma, partendo da una sorta di definizione: un ottimo presidente del consiglio, un pessimo politico. Gli rimprovera di aver mandato agli Italiani questo messaggio: del 90% del Paese non me ne importa niente.

Tornando ai problemi del nostro Paese, è fin troppo facile elencarli: la perdita di redditività, la burocrazia, la svaluatazione, la inadeguatezza della scuola… se non abbiamo fatto fallimento – afferma Calenda – è grazie all’ essere nell’euro, infatti ad alto livello nessuno parla pù di uscirne; chi lo fa è per scopi meramente elettorali ma sa che i capi si guardano bene dal toccare l’argomento.

Fra il pubblico ci sono molti che rivolgono domande: sul lavoro dei giovani, sulla scuola… e a tutti calenda risponde con calore e convinzione.

Un tipico atteggiamento di Calenda.

Al termine dell’incontro sembra di poter concludere – banalmente – che a problemi complessi non si possono dare soluzioni semplici.