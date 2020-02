Camogli: “Le avventure di Pinocchio”, 2^ puntata di scena al Teatro Sociale

Dall’ufficio stampa del Teatro Sociale di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Al Teatro Sociale di Camogli, dopo il grande successo ottenuto dal primo appuntamento. continuano “Le avventure di Pinocchio”. Per ascoltare e disegnare insieme.

Domenica 9 febbraio – ore 17- Ingresso € 5

Le avventure di Pinocchio

Di Carlo Collodi

Progetto di Sergio Maifredi

Legge Andrea Nicolini. Disegna insieme al pubblico Andrea Musso

Nel ridotto del Teatro Sociale di Camogli domenica 9 febbraio è di scena la seconda puntata del progetto di Sergio Maifredi “Le Avventure di Pinocchio”, che nel primo appuntamento del 26 gennaio ha visto bambini, genitori e nonni entusiasmarsi ascoltando la voce e la fisarmonica di Andrea Nicolini, per poi colorare insieme con acquarelli e matite gli splendidi disegni di Andrea Musso, ispirate ai disegni storici delle prime edizioni del capolavoro di Collodi, illustrate da Enrico Mazzanti, Carlo Chiostri e Enrico Mussino. Il progetto – che continua fino al 29 marzo – si chiuderà con l’esposizione in una mostra delle opere realizzate dai partecipanti.

Il successo di questa iniziativa conferma quanto sia importante trasformare il teatro in un luogo di accoglienza per tutta la famiglia, uno spazio dove divertirsi insieme diventando, per una volta, veri e propri protagonisti del processo creativo.

Andrea Nicolini

Attore e musicista attivo già da vari anni sulla scena nazionale e internazionale.

Nel 2013 è uno dei protagonisti del Ritorno a Casa di Pinter nella regia di Peter Stein, presentato al Festival dei Due Mondi a Spoleto e poi portato in tournée nazionale in tutti i principali teatri italiani, con grande successo di critica e di pubblico. Nel 2009 prende parte alla grande produzione di Demoni per la regia di Peter Stein, vincitore del Premio della Critica 2009 e del Premio Ubu come miglior spettacolo dell’anno 2009/2010. Con questo spettacolo intraprende una tournée mondiale che lo porta a Vienna, Amsterdam, Roma, Parigi, Atene, New York.

E’ attore in Questa sera si recita a soggetto di Pirandello, regia di F. Ceriani. E’ a fianco di Maddalena Crippa per il recital In queste stagioni furiose da Raymond Carver. Partecipa a L’Operazione di Rosario Lisma, vincitore del Premio Nuove Sensibilità 2009, regia di Rosario Lisma, produzione Teatro Piemonte Europa. E’ protagonista narratore di I Garibaldini da Dumas. Prende parte a numerose produzioni per il Teatro Stabile di Genova, tra cui Natalia di Macrì per la regia di Valerio Binasco, Madre Courage e i suoi figli di Brecht, regia di Marco Sciaccaluga, L’alchimista di Ben Jonson, regia di Jurij Ferrini, e L’illusion comique, regia di Sciaccaluga. E’ protagonista di QED, Un giorno nella vita di Richard Feynman, prima nazionale italiana del testo di Peter Parnell, regia di Luca Giberti, prodotto dal Festival della Scienza di Genova e in scena -tra gli altri- allo Stabile di Genova e al Piccolo di Milano. Recita anche in produzioni con Giulio Bosetti (Enrico IV di Pirandello, L’Avaro di Molière), Franco Branciaroli (L’ispettore generale di Gogol, Re Lear di Shakespeare), Mario Scaccia (Come vi piace di Shakespeare), Gabriele Lavia (Riccardo II di Shakespeare, Misura per misura di Shakespeare, Molto Rumore per Nulla di Shakespeare). E’ diretto ancora da Krisztof Zanussi (L’Uomo che vide) e da Alfredo Arias (La Dame de chez Maxim). E’ attore di Nanni Garella in Ista Laus pro Nativitate et Passione Domini, tratto dai laudari umbri del Trecento per Spoleto Teatro, in Miseria e nobiltà di Scarpetta, in Fantasmi di Pirandello, e ne I Giganti della Montagna di Pirandello per la produzione del Teatro Stabile di Bologna.

Diretto da Sergio Maifredi, recita in Viaggiatori Viaggianti, e in Chitarre Corsare di Maifredi e Nicolini. Diretto da Consuelo Barilari, recita in La Duchessa di Amalfi e in Shakespeare alla maniera dei fool di Masolino D’Amico. Recita per Daniela Ardini in Sogno e Morte di Catullo, e per Laura Sicignano in Profumi e Balocchi. E’ autore, regista e attore nella parte del protagonista in Don Chisciotte di Nicolini – Curina da Cervantes, in coppia con Rosario Lisma. Ha condiviso la scena con Lou Reed nel recital Il Corvo al Teatro della Corte di Genova.

Come attore per cinema e televisione vanta i seguenti crediti: 48 ore, serie televisiva per Mediaset, regia di E. Puglielli; Piloti, sitcom Mediaset; lungometraggio Guido che sfidò le Brigate Rosse, di Ferrara; Un romantico a Milano, videoclip dei Baustelle, Ombre, videoclip di Lele Battista, Penny Lane, videoclip di Lucille Fleur, tutti per la regia di L. Vignolo; Maciste a Sant’Ilario, di Moscati, film TV; Gelato alla crema con le fragole, film TV per SAT 1 Germania, regia di O. Dommenguet.

E’ attivo come compositore soprattutto di musiche per il teatro. Collabora a lungo con la regista A. Laura Messeri per gli spettacoli della Scuola di Recitazione del Teatro di Genova. Cura le musiche de L’Ispettore Generale per Franco Branciaroli. Compone le musiche per i seguenti spettacoli prodotti dal Teatro Stabile di Genova: Lapin Lapin di Coline Serreau; Ivanov di Checov; Un mese in campagna di Turgenev; Il ventaglio di Lady Wendermere di Oscar Wilde; Lo storpio di Inishman di McDonaugh; Don Giovanni di Molière; Nemico del popolo di Ibsen – Miller; Aiace di Sofocle; Galois di Vigano; Mandragola di Macchiavelli; Svet di Tolstoy; L’Agente segreto di Konrad; Aspettando Godot di Beckett; A Corpo Morto di Vittorio Franceschi; Esuli di Joyce; Misura per misura di Shakespeare; La Moscheta di Ruzante; La scuola delle mogli di Molière; Edipo Tiranno di Sofocle. Cura le musiche per tutte regie di Marco Sciaccaluga. Si segnalano inoltre le seguenti produzioni: Filottete di Heiner Muller, regia di Mathias Langhof; Io di Labiche, regia di Benno Besson; Sir Galvano e il Cavaliere Verde e L’Asino ballerino, regie di A.L. Messeri; La bella regina di Leenane di McDonagh e Natalia di Macrì, regie di Valerio Binasco; In queste stagioni furiose da Carver con Maddalena Crippa; Il Calapranzi di Pinter, regia di Jurij Ferrini, Pluto di Aristofane, regia di Marco Avogadro. Compone per Gabriele Lavia in: Riccardo II di Shakespeare; Dopo la prova di Bergman; La storia immortale di Lavia; L’Avaro di Molière; Memorie del sottosuolo di Dostoievskij; Misura per Misura di Shakespeare; Molto rumore per nulla di Shakespeare. Compone per Krisztof Zanussi per: L’uomo che vide S. Francesco di Delteuil; Herodias e Salomé di Famigliari. Compone inoltre, per il Teatro Stabile di Bologna, le musiche dei seguenti spettacoli: Miseria e nobiltà di Scarpetta, Fantasmi di Pirandello, I giganti della montagna, di Pirandello, regie di Garella. E’ autore insieme ad Andrea Basevi delle Operine Musicali Pinocchio, Peter Pan, Alice per la produzione del Teatro Carlo Felice di Genova e la sua stessa regia. E’ autore insieme a Stefano Curina della commedia musicale Don Chisciotte per i Ludus in Fabula. E’ autore di musiche per cinque strumenti a fiato (l’oratorio Le voci del Silenzio), ha composto per due edizioni di Dieci Racconti per un Concerto della Associazione Filarmonica Genovese, per il duo Graziosi-Aimale, per il Duo Novecento, per il Coro dell’Accademia del Ducale diretto da F. Lambertini.

Andrea Musso

Architetto, lavora come grafico e illustratore per l’editoria e la pubblicità. Scrive e illustra storie per l’infanzia per le Edizioni E.Elle ed Emme, Einaudi Ragazzi. E’ autore e illustratore di libri per bambini. Ha collaborato con Garzanti, per cui ha illustrato “I primi dizionari” di lingua per bambini con versione anche per CD-ROM e antologie scolastiche, con Signorelli, per cui illustra copertine per libri per ragazzi, e con Salani. Cura l’immagine di Le Case Editrici Marietti di Genova, Vita e Pensiero dell’Università Cattolica di Milano, le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Genova, Formula 2000 e dell’Istituto David Chiossone di Genova. Ha collaborato per l’immagine con il Consorzio di Palazzo Ducale, il Teatro dell’Archivolto di Genova, l’Acquario di Genova. Ha realizzato, tra gli altri, i marchi dell’Ordine dei dottori Commercialisti di Genova, dell’Associazione Amici dell’Acquario, di Provincia in rete, del Parco dell’Antola. Collabora con enti locali: Comune e Provincia di Genova all’interno di progetti specifici legati al mondo del lavoro e della scuola. Ha disegnato per il Comune di Genova e per AMT la carrozzeria di un “Art Bus”, oggi linea 100, realizzandone anche il logo. Ha progettato per il Comune di Genova il marchio “Genovaset” e la Location guide per la Film Commission del Comune. Sue illustrazioni sono apparse su riviste e giornali, quali: Epoca, Panorama, Le Monde Dimanche, Il Corriere Medico, Il Manifesto, Il Sole 24 Ore, Il Secolo XIX, Il Corriere della Sera, Capital, Leggere. Realizza acquarelli “en plein air”; con questa tecnica ha disegnato servizi naturalistici per la rivista Airone e tre libri naturalistici per Giorgio Mondadori. Ha frequentato gli stages internazionali di incisione presso l’Accademia Raffaello di Urbino e a Betanzos in Spagna. Ha aderito all’Associazione Incisori Liguri. Ha esposto i suoi lavori sia in personali che collettive in Italia e all’estero e ha partecipato a rassegne nazionali di illustrazione.