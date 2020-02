Balneari: “Rifiuti in spiaggia, affronterò il problema”

Dall’ufficio Comunicazione ”Domenico Cianci” candidato consigliere Regione Liguria 2020, riceviamo e pubblichiamo

Il candidato di Rapallo alle prossime elezioni regionali Domenico Cianci, prende posizione su un’importante questione di sicurezza e anche su quell’estetica paesaggistica fondamentale per il flusso turistico.

“Più volte l’associazione balneari e diverse realtà del Tigullio, mi hanno incontrato e fatto notare l’annosa e ripetitiva questione dei legnami che i fiumi portano sulle spiagge in seguito alle forti piogge e le successive mareggiate che ne determinano sostanzialmente lo spiaggiamento. Sono conscio che con diverse soluzioni e accorgimenti, più volte suggeriti dagli stessi soggetti in causa, l’apparato amministrativo regionale possa ma soprattutto ‘debba’ mettere a disposizione, incentivi e procedure di assistenza maggiormente idonee. Tutta questa particolare attenzione non deve essere data solo alle attività dei gestori e le realtà locali, ma a tutto il sistema delle zone che compongono la nostra meravigliosa entroterra, zone che meritano risposte concrete. Attenzione e soluzioni indispensabili a cui darò particolare importanza, per poter adottare tutti quegli strumenti possibili che nel mio operato regionale potrò mettere in campo”.

Anche in questo caso Domenico Cianci ha programmato insieme al proprio staff un preciso tour delle zone dell’entroterra genovese per meglio conoscere le problematiche e accogliere le proposte di soluzioni, che i diversi attori del territorio potranno evidenziare e porre alla sua attenzione in modalità propedeutica alla prossima attività politica regionale.

Domenica Cianci

(articolo promozionale)