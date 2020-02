Sestri: ponte della Pestella, iniziata la demolizione

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Sono cominciati ieri, martedì 4 febbraio 2020, i lavori per la demolizione del ponte “della Pestella” che durante l’allerta meteo del 3 novembre scorso ha rappresentato un elemento di grave pericolo per elevata criticità idraulica e le problematiche strutturali già accertate.

Dopo lo spostamento di tutti i cavidotti e le condotte dei sottoservizi presenti sul ponte (acqua potabile, fognatura, Telecom, illuminazione pubblica), ieri sono stati effettuati i lavori di sistemazione dell’alveo che hanno consentito di modificare parzialmente il corso del torrente e di realizzare uno spazio senza acqua corrente per consentire ai mezzi di lavorare alle demolizione a partire dalla giornata odierna.

Questa mattina, poco dopo le 8, sono cominciate le operazioni di demolizione che si concluderanno indicativamente nel giro di una settimana.

Il ponte “della Pestella” era sotto osservazione speciale da parte degli uffici del Comune di Sestri Levante a seguito della verifica straordinaria dello stato dei ponti e passerelle presenti sul territorio dell’autunno 2018. Il maltempo di inizio novembre ha aggravato questa situazione, a causa della piena e in alcuni tratti dell’esondazione del torrente Petronio, che scorreva impetuosamente anche al di sopra del ponte stesso, tanto che la sicurezza sotto il profilo strutturale è risultata ulteriormente compromessa.

Questa situazione in concomitanza della criticità sotto il profilo idraulico costituita dalle tre campate del ponte che costituiscono un notevole impedimento al libero deflusso delle acque in condizioni di piena, ha fatto temere il collasso del ponte con conseguenze drammatiche in una zona densamente abitata.

Queste considerazioni, supportate dalle relazioni dei tecnici, hanno indotto l’Amministrazione Comunale a disporre la demolizione del ponte.

L’Amministrazione Comunale sta valutando la possibilità di realizzare un nuovo collegamento progettato rispettando le norme di sicurezza idrauliche per richiederne quanto prima il finanziamento.