Sesta Godano: sulla strada per Groppo transito a fasce orarie

di Guido Ghersi

Le condizioni dello smottamento sulla strada comunale per la frazione Groppo, in Comune di Sesta Godano, si sono aggravate, così è scattato il transito a fasce orarie. Infatti il peggioramento della frana di valle, che ha interessato l’arteria comunale, ha costretto il Comune a restringere il transito per garantire sicurezza a pendolari e studenti. Per questo motivo la strada sarà aperta esclusivamente dalle 6.30 alle 8.30, dalle 13 alle 14.30 e dalle 16 alle 17.30, ossia nei periodi di maggiore afflusso, in modo da garantire lo spostamento di quanti, quotidianamente, si recano al lavoro o agli istituti scolastici. Inoltre funzionerà un servizio navetta dalla frana alla frazione di Groppo e viceversa dalle 6.30 alle 13, garantito dal personale del Comune, e dalle 17.30 alle 20 grazie alla collaborazione del locale comitato della Croce Rossa.