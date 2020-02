Ruta: petizione per ultimare la strada di Bana

Riceviamo e pubblichiamo il testo della petizione per creare lo sbocco definitivo della strada di Bana, via Degregori, sulla via Aurelia; ciò non solo eliminerebbe il traffico nella parte finale della stretta via che si immette sul sagrato della chiesa parrocchiale di Ruta, ma valorizzerebbe quella zona.

Laura Peragallo ,prima firmataria della petizione popolare presentata al Comune di Camogli ai sensi dell’art.74 dello statuto comunale della città di Camogli in data 10/4/19 relativa alla realizzazione dei lavori per rendere percorribile via Degregori nel tratto sterrato della via medesima, all’altezza della scala comunale che si collega con la strada statale Aurelia dopo la galleria di Ruta, ringrazia a nome di tutti i firmatari, il Sindaco che insieme coi consiglieri comunali hanno deliberato di dare concreta attuazione alla riqualificazione di quel tratto di zona con la sistemazione della rete fognaria e la successiva massicciata stradale,come da deliberazione del consiglio comunale n.27 del 29/04/2019

Grazie a questo intervento ci permettiamo di chiedere se per la riqualificazione del complesso della zona, quindi dell’uscita sull’Aurelia, opera necessaria per una ordinata fruibilità del centro storico di Ruta, si ritiene possibile ricorrere a quanto previsto dalla legge regionale n.23 ”Disposizione sulla rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo” del 29/11/2018.

In effetti con l’uscita sull’Aurelia della strada attualmente occupata dai lavori del cantiere si rende ulteriormente vivibile ai residenti e ai turisti che si accingono a inerpicarsi a piedi per il monte di Portofino, il centro storico che comprende la chiesa di San Michele martire dove anche insiste lo splendido oratorio cuore pulsante di Ruta e del suo centrale polmone verde, storica zona agricola del comune di Camogli che oggi sta per essere dotata degli essenziali servizi di urbanizzazione come l’installazione dell’attuale impianto fognario.

Aderiscono al sopraesposto contenuto: (seguono le firme degli abitanti)