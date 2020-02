RASSEGNA STAMPA. Chiavari, è allarme droga

Oggi, mercoledì 5 febbraio, auguri ad Agata. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano; Uscio. Santi patroni, per gli agonizzanti: San Giuseppe (19 marzo). Parole: illeso (di persona che, avendo corso un serio pericolo, non ha subito alcun danno fisico; indenne, intatto, incontaminato).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX Chiavari: scatta l’allarme droga (Commento. Finalmente. Speriamo che prima o dopo si scopra anche l’allarme alcol). Caccia: cinghiali, abbattuto il 90 per cento.

Sestri Levante: due sale per lo studio e nuovi orari in biblioteca. Sestri Levante: crisi Iml di Casarza in Consiglio comunale. Sestri Levante: Garibaldi ribadisce le accuse all’Asl. Chiavari: furti in casa, dati nella media. Chiavari: Gozzi intervista Calenda. Chiavari: difensore civico, oggi riapre lo sportello. Chiavari: nuova luce in piazza Del Buono. Chiavari: incontro sull’Islam. Chiavari: aperitivo al Bandolo.

Rapallo: sindaco e vicesindaco al gran Caffè Rapallo gestito da cinesi, in segno di solidarietà. Rapallo: è morta Vivetta Valacca. Rapallo: i genitori portano in scena il cambiamento climatico.

Camogli: pitbull morde un’altra ragazza nigeriana, era già accaduto nel 2016. Camogli: una norma per la salvaguardia dei negozi (Commento. provvedimento tardivo per quanto riguarda il centro storico e giunto dopo che il problema è stato segnalato da Levante News). Recco: solo 500 accolti negli hospice. Recco: pitosfori a rischio caduta. Nervi: lavori protratti, paralisi in autostrada.

Santo Stefano d’Aveto: studenti in calo.