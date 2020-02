Rapallo: sognando yacht ormeggiati davanti al lungomare

A Portofino i turisti, osservando gli yacht ormeggiati al molo, in particolare alla sera, ne sono attratti; c’è non riesce a fare a meno di farsi un selfie con alle spalle la poppa illuminata di una mega imbarcazione. Si potrebbe dire che nella splendida Portofino quelle imbarcazioni risultano il miglior arredo immaginabile.

Voltiamo pagina e torniamo indietro di qualche decennio quando negli anni Sessanta Gianni Nava (ideatore del Carillon prima e del Covo poi) che aveva lanciato l’idea: trasformiamo la scogliera del porto di Rapallo in banchina e lasciamo che vi ormeggino i panfili (come allora venivano indicate le grandi imbarcazioni da diporto).

Il discorso potrebbe tornare di attualità dopo il dragaggio del golfo. E’ facile immaginare (al posto di relitti spiaggiati) una bella fila di yacht (in transito, con condizioni mare accettabili). E tanti passeggeri sbarcare per cenare o intrattenersi nei locali del lungomare e del centro storico.

L’investimento costituito da banchina e “colonnine” per erogare i servizi agli armatori, verrebbe ben presto ammortizzato. Naturalmente uno spunto di discussione per chi sogna una Rapallo alla grande e sa benissimo che per prima cosa dovrebbe fare i conti con la Soprintendenza (che consente da oltre vent’anni una gru alla Cervara) e con la Capitaneria.