Rapallo: il Piccolo Coro Emiliani e “Una Canzone per Noi”

Dal Piccolo Coro San Girolamo Emiliani riceviamo e pubblichiamo

Il Piccolo Coro Emiliani di Rapallo, appartenente alla Galassia dell’Antoniano di Bologna e coinvolgente nella sua Scuola un centinaio di bambini e ragazzi provenienti da tutto il Levante Ligure, lancia la seconda edizione del Concorso “Una Canzone per Noi” rivolto a tutti gli autori di canzoni per bambini e a chiunque abbia la volontà di cimentarsi nella scrittura di un brano, indirizzato in particolare a bambini e ragazzi tra gli 8 ed i 14 anni, dal contenuto libero ma adeguato all’età.

La partecipazione al Concorso è libera e gratuita, occorre preparare un provino del brano inedito e inviarlo, insieme al materiale richiesto dal regolamento, entro il 21 giugno 2020 all’indirizzo mail bandoautori@piccolocoroemiliani.it.

Il brano vincitore, selezionato da una commissione formata da membri interni del coro e da esperti locali di musica e cultura, sarà adattato e arrangiato per essere inciso e interpretato dal Piccolo Coro Emiliani durante gli eventi dell’Anno Corale 2020/2021 e potrà essere associato, in accordo con gli autori, a progetti di beneficienza che il coro annualmente sostiene.

La prima edizione, nel 2018, ha avuto lo scopo di ricercare l’inno per i cinque anni di attività ed è stata vinta da Riccardo Lasero con il brano “La più bella cosa al mondo”, diventato poi anche un Video-Clip Musicale.

Per consultare il Regolamento e partecipare al Concorso è possibile visitare il sito Web: