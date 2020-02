Rapallo: e dopo Roma, a capofitto anche in politica

Dopo il nuovo incontro con Silvio Berlusconi, il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha postato il seguente commento: “Roma: colloquio con il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi; ho l’onore di ascoltare, direttamente dal Presidente, la linea politica per le prossime elezioni regionali: idee, proposte e progetti concreti per il Paese!”.

Entusiasmo comprensibile per un giovane amministratore per la stima e la responsabilità che la nomina a coordinatore regionale di Forza Italia comporta. Tutto questo ovviamente significa lavorare per non deludere le attese e impegnarsi in particolare nel Tigullio, a Rapallo, Portofino e nell’Imperiese. Un compito non facile dopo le diverse emorragie dal partito.