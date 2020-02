Rapallo: Berlusconi ha voluto Bagnasco a Palazzo Grazioli

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco è stato ricevuto a Roma a Palazzo Grazioli nella residenza del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.

In precedenza il leader aveva ricevuto nel salone di rappresentanza i nuovi coordinatori regionali del partito dettando la linea da perseguire in vista delle elezioni; presentandoli poi alla stampa. In particolare ha raccomandato che i candidati siano persone preparate e che non debbano dipendere economicamente dalla politica.

Successivamente salendo nel suo appartamento, ha chiesto a Bagnasco un report sulla situazione ligure, complimentandosi con lui per quanto fatto. Ha garantito la sua presenza in Liguria e nel Tigullio in particolare; territorio – ha ricordato – che conosce perfettamente ed a cui è particolarmente affezionato. Ha apprezzato anche l’abbigliamento di Carlo Bagnasco cui ha voluto regalare una cravatta.