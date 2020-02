Ponte Morandi: “Toti condanni l’episodio (7)

Dall’ufficio stampa della Lega Nord riceviamo e pubblichiamo

Caso Toscani, mozione in Regione di Senarega (Lega): chieda scusa a parenti 43 vittime e ai genovesi. A lui tragedia Ponte Morandi non interessa? A tutti noi sì.

“La tragedia del crollo del Ponte Morandi non solo rappresenta una ferita ancora aperta nel cuore di tutti i genovesi e liguri, di coloro che hanno dovuto abbandonare le loro case, delle imprese che sono state coinvolte, dell’immagine turistica della nostra Città e dell’intera Regione, ma anche una ferita che mai si rimarginerà nei cuori delle 43 famiglie che hanno perso i loro cari in questa tragedia. A Oliviero Toscani non interessa? A tutti noi sì”.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale Franco Senarega (Lega) che, a seguito delle agghiaccianti dichiarazioni del fotografo, oggi ha depositato una mozione in Regione Liguria.

“Con questo documento – ha spiegato Senarega – vogliamo impegnare il governatore ligure Giovanni Toti, anche in qualità di Commissario delegato per il superamento dell’emergenza, a condannare fermamente e formalmente le dichiarazioni pronunciate pubblicamente da Oliviero Toscani, richiedendo le scuse formali innanzitutto nei confronti dei parenti delle vittime e quindi dei cittadini genovesi e liguri”.

Franco Senarega, capogruppo regionale Lega Nord Liguria – Salvini