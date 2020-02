Ponte Morandi: “Parole inqualificabili e sdegno” (8)

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

La Protezione civile di Regione Liguria prende le distanze dalle parole pronunciate da Oliviero Toscani. “Si tratta di parole che provocano sdegno soprattutto in chi ha prestato soccorso nelle prime ore dopo la tragedia del ponte che ha procurato 43 vittime – dice l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone – Parole inqualificabili e vergognose prima di tutto per i familiari, per Genova, la Liguria e per gli operatori del sistema di protezione civile che hanno prestato soccorso con impegno e fatica non risparmiandosi in una delle più grandi tragedie del Paese. Per questo pretendiamo che tutte le forze politiche prendano le distanze da Toscani”.