Ponte Morandi: “Mai più Toscani in Rai e in eventi liguri” (4)

Dall’ufficio stampa della Lega

“Dopo le dichiarazioni rilasciate durante il programma Un giorno da pecora su Radio Rai, ci aspettiamo che le emittenti del servizio radio-televisivo pubblico, pagate con il canone di tutti gli italiani, non invitino mai più Oliviero Toscani. Non basteranno le scuse, che per altro non ci risultano ancora pervenute, alle famiglie delle 43 vittime del crollo del Ponte per fare dietrofront su quella che va ben oltre una mera gaffe. La Lega, a tutti i livelli istituzionali in Liguria, ha depositato mozioni per non concedere mai più patrocini e sovvenzioni pubbliche a manifestazioni ed eventi in cui sia prevista la presenza del fotografo dei Benetton”.

Lo dichiarano i deputati liguri della lega Edaordo Rixi, Flavio Di Muro, Sara Foscolo, Lorenzo Viviani (nella foto) che hanno aderito alla campagna lanciata da Comune di Genova e Regione Liguria #ANoInteressa.