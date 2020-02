Ponte Morandi: “Basta patrocini agli eventi con Toscani” (3)

Dal Gruppo Consiliare Lega Comune di Genova riceviamo e pubblichiamo

La Lega chiede alla giunta di negare qualunque patrocinio agli eventi con Oliviero Toscani: «Frasi sul ponte, dimostrazione della sua bassezza. Chieda scusa alla città, alla Liguria e all’Italia intera»

«Chiediamo alla giunta comunale di negare qualunque patrocinio agli eventi di, o con ospite, Oliviero Toscani. Le parole da lui pronunciate hanno dimostrato la bassezza a cui ha deciso di arrivare pure di inchinarsi al dio denaro e ai suoi mecenati Benetton. La città di Genova, i genovesi, la Liguria, i liguri e l’Italia intera, esigono le sue scuse. Un personaggio così ignobile non è accettato nella nostra città e non dovrebbe neanche avere spazio in trasmissioni televisive e radiofoniche. Per questo ci aspettiamo che la mozione che abbiamo depositato venga condivisa da tutte le parti politiche del consiglio comunale. Un segnale di coesione nei confronti di un soggetto tanto abietto».