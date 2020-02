Lettere/ “Sanità: dati certi sulle cure fuori regione”

Da Marco Marchi riceviamo e pubblichiamo (giriamo la domanda a Sonia Viale ed ai due consiglieri regionali Garibaldi e Muzio)

Sul vostro media spesso e volentieri si leggono polemiche sulla sanità Ligure da parte dei vari gruppi politici regionali . Chi governa adesso ne rivendica la grande efficienza come fa spesso il Cons. Reg. Muzio ,chi è all’opposizione ne critica il funzionamento e l’organizzazione come il Cons. Reg.Garibaldi , stranamente siamo in campagna elettorale. Forse i cittadini sono meno stupidi di quanto si possa pensare e sanno giudicare con la loro testa certo il giudizio diventa soggettivo in base alle proprie esperienze allora da semplice cittadino ed ignorante della materia vorrei sapere ,con cifre esatte ,quanto sono a bilancio ,per ogni specializzazione,le spese per prestazioni fuori regione per capire che ,se ci sono eccellenze avremo entrate da altre regioni se invece abbiamo spese verso altre regioni c’è qualcosa da rivedere nel nostro sistema. Grazie.