Lavagna: incontro su Victor Hugo, un personaggio attuale

Da Aurora Pittau e Guido Stefani, “Officina Lavagnaese”, riceviamo e pubblichiamo

Report sull’incontro di oggi su Victor Hugo e l’idea di un’Europa Unita per la PACE dei Popoli. Grande scrittore francese (1802-1885) ma anche uomo impegnato in ambito sociale e politico.

Rappresentante del Romanticismo francese,Victor Hugo è stato poeta, drammaturgo e romanziere di prim’ordine.

Nelle sue opere hanno trovato grande spazio temi che hanno caratterizzato la sua vita e il suo periodo storico e li ha proposti attraverso un lirismo particolare e una grande sensibilità ed è per il messaggio chiaro e duraturo che è stato scelto come esempio in questo incontro, a corollario di questo percorso di Officina Lavagnese, in cui si riflette sul ruolo delle Istituzioni Europee e sulla lungimiranza dei Padri fondatori e dei loro precursori.

A livello di impegno politico, dopo un inziale disorientamento giovanile, Victor Hugo è stato un fervente difensore delle idee repubblicane fino alla fine della sua vita, contrario al II impero di Napoleone III, ma è stato soprattutto un grande sostenitore del suffragio universale e della PACE tra i popoli ma anche un uomo che ha riproposto nelle sue opere altri temi importanti quali: la difesa dei deboli e dei diritti umani, la fratellanza, la solidarietà e la libertà. Non sempre scontati e oggi ancor talvolta dimenticati.

L’incontro ha focalizzata brevemente l’attenzione su alcune opere e su qualche tema specifico, con la lettura di alcuni brani.

1) Il tema della guerra e lo strazio riservato alle sue vittime, già anticipato nella raccolta del 1829 “Les Orientales”, è stato proposto attraverso la poesia “Clair de Lune”, in cui l’autore fa riferimento al conflitto greco-turco e alle sue vittime, rinchiuse in sacchi pesanti e gettate in mare ancora vive.

2) L’attenzione rivolta ai poveri, ai “miserabili” in tutti i sensi è un altro punto fermo (Esméralda, Quasimodo, Jean Valjean…. ), illustrato con la lettura sull’incontro tra Jean Valjean e l’Arcivescovo Myriel. Infatti in mezzo alle difficoltà della vita V. Hugo riserva spesso una speranza di riscatto. Anche i più “miserabili”, se trovano persone buone, solidali e umane, riescono a riscattarsi, a fare una vita dignitosa e ad aiutare gli altri.

3) L’impegno politico ha portato Victor Hugo ad avere dei ruoli importanti. Nel 1849 è chiamato a tenere un discorso alla Conferenza di Pace di Parigi. Sarà uno dei più bei discorsi tenuti da Victor Hugo in cui, da lucido visionario, ribadisce il tema della fratellanza e della necessità della pace tra i popoli, in nome della quale anticipa l’idea degli Stati Uniti d’Europa.

L’evento odierno ha visto molte presenze attente a questi messaggi e Officina Lavagnese è convinta che incontri come questi siano dei granellini di sabbia necessari che possono portare tutti noi a riflettere su quale domani vogliamo per il nostro paese: inclusivo, libero e in pace o altro?