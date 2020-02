Cinque Terre: muri a secco, riapertura del bando

Dall’ufficio comunicazione del Parco delle Cinque Terre riceviamo e pubblichiamo

La presidente Donatella Bianchi, dopo aver preso atto della mancanza di un provvedimento di indirizzo da parte degli organi preposti relativamente alla procedura di bando e, in particolare alle modalità di erogazione del contributo, ha dovuto annullare, in autotutela, il bando in esame. Su proposta della stessa presidente il Consiglio Direttivo dell’Ente ha poi confermato i finanziamenti che garantiranno il rifacimento dei muri danneggiati dagli eventi climatici di fine 2019 e indicato la volontà di aumentare il fondo.

“Gli uffici sono già a lavoro per predisporre un nuovo bando che terrà conto dei pareri tecnici e legali raccolti – ha dichiarato la Presidente Donatella Bianchi -. Ci tengo ad evidenziare che non solo sono confermati i 450 mila euro previsti ma che è nostra intenzione aumentare i fondi disponibili per poter favorire una più corretta e ampia risposta a tutti coloro che fossero interessati . Il Consiglio ha indicato i criteri generali per il bando la cui predisposizione troverà certamente momenti di condivisione con le categorie coinvolte. Con l’annullamento, purtroppo, sarà necessario ripresentare le domande visto che la precedente procedura non aveva avuto alcuna istruttoria ma l’Ente è a lavoro per far si che queste risorse, derivanti dalle entrate extra della vendita delle Cinque Terre Card e che erano state destinate ai produttori agricoli in seguito agli eventi climatici di fine anno, siano disponibili nel più breve tempo possibile”, conclude la presidente.

Nei prossimi giorni, previo confronto con gli agricoltori, sarà predisposto quindi il nuovo bando e ne verrà data ampia diffusione