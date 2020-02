Chiavari: “Le letture del Bibliotecario”, 3° appuntamento

Dall’ufficio stampa della Società Economica di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Terzo appuntamento per “Le letture del Bibliotecario”, che dopo il necessario trasloco, dall’angusta Sala Presidenziale alla più capiente sala Ghio Schiffini, ha raggiunto i 100 partecipanti!

Un segnale importante da leggere sia come indice di un interesse diffuso nei confronti delle iniziative culturali di qualità, sia come gradimento per un format ben concepito e altrettanto ben gestito dal suo ideatore e conduttore, Enrico Rovegno, responsabile della Biblioteca della Società Economica.

Lunedì 10 febbraio, alle ore 17.30, 3° appuntamento con “La difficile arte della brevità”, filo rosso scelto da Rovegno per le “letture” del 2019 e del 2020. Protagonista questa volta sarà un genio assoluto della letteratura mondiale: Jorge Luis Borges, scrittore argentino unanimemente considerato uno dei grandi del Novecento.

Così anticipa Rovegno: “Straordinario poeta, innovatore della letteratura fantastica, Borges scelse la forma del racconto per dare vita a indimenticabili narrazioni in cui si fondono antichi miti, riflessioni filosofiche, temi universali, confluite in raccolte come Finzioni, L’aleph, Il libro di sabbia… Anche questa volta, naturalmente, non potremo che offrire un piccolissimo saggio del suo genio”.

La partecipazione è libera.