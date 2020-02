Chiavari: incontro degli studenti con Glauco Stagnaro

Da Paola De Vincenzi, dirigente scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore “G.Natta-G.V.Deambrosis” di Sestri Levante/Chiavari, riceviamo e pubblichiamo

Giovedì 13 febbraio 2020, a partire dalle ore 11.15 alle ore 13.30, presso l’aula Lim della Sezione Associata di Chiavari, si tiene l’incontro degli Studenti delle classi in indirizzo con Glauco Stagnaro, avvocato e parente di Deambrosis Giovanni Vittorio detto “Cian”.

Partecipano all’iniziativa alcuni rappresentanti dell’Anpi di Chiavari e delegazioni studentesche dell’Ente di Formazione Professionale Forma e dell’Istituto Luzzati di Chiavari, accompagnate dai loro Docenti.

L’incontro, curato dalla Prof.ssa Emanuela Francesca Traversaro, per il valore storico-culturale e l’importante valenza formativa, si inserisce nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Pcto – ex Asl) e del Progetto “Educazione alla Cittadinanza”, in vista della preparazione dell’Esame di Stato.