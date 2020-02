Chiavari: difensore civico, riaperto lo sportello

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo



Riaperto lo sportello del difensore civico presso il Comune di Chiavari, dopo l’interruzione avvenuta nel 2016.

Il funzionario Monica Farinelli ha accolto questo pomeriggio, nei locali collocati al quarto piano del palazzo comunale di via privata N.S. dell’Orto 2, i cittadini che hanno voluto beneficiare del servizio di intermediazione fra l’amministrazione e i privati.



La figura del difensore civico interviene in favore dei diritti e degli interessi dei cittadini nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, sollecitandole all’adempimento di quelli che sono i propri doveri, senza richieste formali e in modo totalmente gratuito.



Ricordiamo che lo sportello sarà aperto ogni primo mercoledì del bimestre (prossimo appuntamento il 1 Aprile 2020), dalle ore 15 alle 17, presso il quarto piano del palazzo delle Poste di via privata N.S. dell’Orto 2. L’accesso al servizio è diretto, senza appuntamento. E’ possibile contattare il difensore civico al seguente numero 010.548.4432 – 010.548.4223, scrivendo una mail a difensore.civico@regione.liguria.it, oppure telefonando il giorno di ricevimento al numero diretto 0185 365440.