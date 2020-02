Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Comunicato da parte di Iren Acqua spa

Si informa che in data 06/02/2020 dalle ore 9.00 alle 13.00 verrà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile in Via N. Cuneo, dal civico 48 fino alla stazione ferroviaria di Via XX Settembre.