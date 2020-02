Avegno: “Ecco la verità sull’accordo Comune-Capurro Leo”

Da Margherita Ceravolo e Paolo Pinna, Gruppo Consiliare “Attiva Avegno”, riceviamo e pubblichiamo

Nel merito dell’accordo tra il Comune di Avegno e la “Capurro Leo e figli srl” comprendente sia il concordato inerente l’IMU e la demolizione dei ruderi dell’ex Oleificio che la donazione dei terreni per pubblico interesse, per comprenderne pienamente i termini occorre fare alcune precisazioni:

– La Capurro Leo e Figli ha vinto il ricorso presentato contro il primo avviso di accertamento emesso dal Comune di Avegno per le imposte arretrate sulle aree costruibili con sentenza emessa dalla commissione tributaria provinciale n°711/2017, tale sentenza ha dato esito negativo alle richieste del Comune in quanto l’ente non ha presentato controdeduzioni entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell’atto presentato dal ricorrente, ovvero in parole povere non si è costituito in giudizio quindi per il principio di “non contestazione” la corte ha dato ragione alla “Capurro Leo e figli”.

– l’Amministrazione ha successivamente ritenuto di accettare un accordo transativo con la società che prevede una sorta di permuta tra dare e avere (in quanto la Capurro Leo e Figli diventa addirittura creditrice nei confronti dell’ente), tale concordato impegna inoltre solo formalmente la società a demolire i ruderi dell’ex oleificio entro nove mesi ma l’articolo 5 dell’accordo prevede che in cambio venga considerato ” in aumento il numero dei mq di superficie contestualmente alla demolizione dei fabbricati e che il volume urbanistico dei manufatti demoliti rimanga ovviamente nella disponibilità della società” in parole povere continuano a valere le previsioni urbanistiche del PUC che prevedono per quell’area 17.000 mq di nuove superfici (residenziale, artigianale, commerciale) ed in più si riconosce alla società la possibilità di riutilizzare il volume conseguente alla demolizione dei manufatti.

– Infine sulla donazione dei terreni privati al Comune per la realizzazione della proposta progettuale “partecipo, imparo, mi diverto” occorre chiarire che solo un terzo dei terreni (circa 7000 mq) saranno interessati dal progetto e che al contrario altri 12.000 mq risultano perlopiù terreni boschivi in stato di abbandono che forse rappresentano più un onere per il Comune che una risorsa.

Chiarito quanto sopra, premesso che a nostro giudizio la sottoscrizione di tali atti doveva essere preceduti da formale approvazione del Consiglio Comunale, ci asteniamo dall’esprimere i giudizi di merito che riteniamo di dover invece esporre nelle opportune sedi.