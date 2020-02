Val d’Aveto: “Pievetta, possibile riaprire la provinciale in tempi brevi”

Dall’ufficio stampa del consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’interrogazione a oggetto ‘Criticità stradali in Val d’Aveto’

Vittorio Mazza (Lega Nord Liguria-Salvini) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta il cronoprogramma dei lavori di consolidamento all’altezza del bivio che porta alla Località Costafigara sulla SS 586, il termine dei lavori sul ponte in località Gramizza (SS 586). I lavori – ha detto – procedono a rilento, e i provvedimenti che saranno adottati sulla Strada Provinciale 28 dopo la chiusura del ponte in località Pievetta. Mazza ha chiesto, infine, di sollecitare le autorità competenti ad una repentina ed adeguata esecuzione dei lavori per tutelare cittadini aziende del territorio.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha illustrato in aula, le comunicazioni inviate da Anas rispetto agli interventi previsti relativamente alla SS586, che è tornata sotto la competenza di Anas nell’agosto del 2018. Rispetto alla SP 18 Giampedrone ha spiegato che il traffico è interdetto dal 27 gennaio scorso per alcuni problemi di staticità e che sono stati eseguiti interventi di verifica e ripristino in somma urgenza il giorno stesso della chiusura. L’assessore ha auspicato la possibilità di una riapertura in tempi brevi.