Tigullio: Garibaldi replica all’Asl “Rete ospedaliera fragile”

Poli ospedalieri, sono state effettuate repliche sia da parte di ASL 4 che di altri soggetti che evidentemente si candidano a farne da ufficio stampa e propaganda. Tralascio la polemica politica del Consigliere Muzio, patetica nei toni e ridicola nelle argomentazioni, e mi concentro sui dati oggettivi che mi portano a ribadire il giudizio complessivo di fragilità della rete ospedaliera dell’ASL 4, dopo cinque anni di governo di centrodestra e a seguito delle ripetute riorganizzazioni.

È un dato oggettivo che ad oggi – febbraio 2020 – non sia definita la riorganizzazione del Pronto Soccorso, naturale conseguenza già delineata quando era stata prevista la realizzazione, prima del 2015, della nuova palazzina servizi SPDC, che è stata inaugurata con diversi anni di ritardo. Saranno necessari nuovi lotti di intervento e investimenti per vedere definito il suo utilizzo.

È un dato oggettivo che da anni esistono presso l’Ospedale di Sestri Levante interi piani vuoti utilizzati come magazzini e che – ancora oggi – questi spazi sono ben lontani da essere riorganizzati nonostante da tempo sia nota la situazione di criticità. Lo spostamento del cuore del polo ospedaliero, riabilitativo, da un piano ad un altro, che impatto economico avrà? È la soluzione più idonea, o visti gli spazi disponibili e i tempi di realizzazione di interventi così complessi non erano possibili altre soluzioni riorganizzative? Quante risorse sono già a bilancio per la riorganizzazione delle altre attività, visto che i bilanci delle ASL negli ultimi anni vedono una riduzione della spesa per investimenti?

È un dato oggettivo che per l’Ospedale di Rapallo, dopo meno di un anno, la riorganizzazione prevista sia già stata messa in discussione da Regione e ASL, decidendo così di affittare un piano ai privati senza definirne gli utilizzi, innescando nei fatti una nuova riorganizzazione. Ci sono spazi vuoti fino a 53 posti letto disponibili: per quali ragioni la Regione non potenzia le attività presenti nell’ASL 4 e che avrebbero possibilità di crescita?

Infine, è un dato oggettivo che dei 200 milioni di euro che Regione Liguria ha stanziato per gli investimenti in sanità, per gli Ospedali del Tigullio le risorse stanziate siano pari a zero euro. Zero investimenti per tre ospedali? Come si può pensare di sostenere la sanità nel Tigullio senza investimenti?

In ultimo è oggettivo che in ogni reparto vi sia carenza di personale e che quindi questo comporti maggiore stress e problematiche gestionali. Un tema che impatta sulle liste di attesa e sulle fughe, che nella nostra ASL, anche quest’anno sono aumentate. E’ sempre lodevole l’ottimismo della volontà, ma incontra il limite della realtà evidenziandone le oggettive criticità e fragilità a cui occorre porre rimedio con risorse certe e una programmazione che ad oggi – a mio giudizio – paiono insufficienti.

Luca Garibaldi, consigliere regionale del Pd ligure