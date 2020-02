Sestri: soccorrono anziana in casa, scoprono il figlio morto. Un mistero

I carabinieri cercano di fare luce su un episodio dai contorni incerti. Oggi alle 16.30 i vigili del fuoco di Chiavari si recano a Sestri Levante in via Olive di stanghe. I vicini hanno notato attraverso le finestre che un’anziana è a letto e non si muove. Forse sta male; ha bisogno di aiuto.

Sul posto c’è anche il 118. I vigili del fuoco entrano in casa: l’anziana dormiva, si sveglia e sembra star bene. A terra, morto, c’è invece il figlio, classe 1949. Sul posto arrivano i carabinieri cui spetta ricostruire quanto accaduto.

La donna viene comunque trasferita al pronto soccorso di Lavagna. Il medico legale dovrà chiarire le cause della morte del figlio.