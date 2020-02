Sestri: Lega Giovani, Nicholas Fadda è il presidente

Dalla Lega Giovani Tigullio – Golfo Paradiso riceviamo e pubblichiamo

Cambio al vertice della Lega Giovani del Tigullio – Golfo Paradiso, Nicholas Fadda è il nuovo Commissario.

La nomina è stata resa nota durante il direttivo regionale della Lega Giovani Liguria alla presenza del Coordinatore Federale del movimento giovanile, On. Luca Toccalini.

“Ringrazio il Coordinatore federale, On. Luca Toccalini e il Commissario nazionale Lega Giovani Liguria, Giuseppe Grisolia, per la fiducia riposta nella mia persona conferendomi questo importante incarico – dichiara il neo nominato Commissario, Fadda -.

Svolgerò il compito al massimo delle mie competenze, con la massima disponibilità verso le iniziative del movimento giovanile, cercando di ampliare il gruppo giovanile con rinnovata unità.

Ringrazio inoltre il Coordinatore uscente, Simone Sanguineti, per il lavoro svolto fino ad oggi.

Il Commissario e tutto il gruppo giovanile della Lega saranno sabato pomeriggio a Sestri Levante con un gazebo dalle 15 alle 18.