Ancora un intervento per dare risposta alle esigenze della sosta in città. Dopo la consueta benedizione da parte dell’arciprete don Pasquale Revello, il sindaco Carlo Gandolfo ha inaugurato questa mattina il parcheggio pubblico di via Pisa con 13 posti per auto e 8 per moto. Presenti alla cerimonia gli assessori Caterina Peragallo, Enrico Zanini, Francesca Aprile e il consigliere Nanni Capurro.