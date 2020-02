Recco: “I nostri progetti, cestinati o inaugurati”

Da Gian Luca Buccilli e Giuseppe Rotunno, consiglieri comunali di “Civica”, riceviamo e pubblichiamo

Gli eventi di questi primi otto mesi di amministrazione del sindaco Gandolfo ci obbligano a pensare che da parte sua e dell’assessore Caterina Peragallo vi sia la volontà di archiviare (definitivamente?) molti dei progetti che gli abbiamo lasciato in eredità.

Citiamo, solo a titolo di esempio, il progetto esecutivo di riqualificazione della zona a mare, già finanziato, pronto per essere cantierato e con un cronoprogramna dei lavori che avrebbe consentito di ultimare gli interventi entro l’inizio della prossima stagione estiva.

Così come non se ne sa più nulla del progetto di allargamento della sede stradale di Via Carbonara e dell’installazione di un impianto semaforico al suo inizio.

E non si hanno più notizie neppure della risistemazione di Via Milite Ignoto, la cui carreggiata resta in parte interdetta all’uso veicolare.

Con riguardo al Ponte di ferro abbiamo avuto modo di constatare come le affermazioni dell’assessore Peragallo (“ho la situazione sotto controllo”) siano state smentite dai fatti.

Per fortuna in alcuni casi i nostri progetti non hanno incontrato “l’ostilità” degli attuali amministratori: ci riferiamo ai lavori di risistemazione dell’area di Piazza Giovanni XXIII e dei marciapiedi che la delimitano.

Ci riferiamo anche al progetto di riqualificazione del palazzo comunale, comprensivo della messa a norma degli impianti e degli interventi di efficientamento energetico.

Vogliamo ricordare anche i lavori di risistemazione della facciata della palestra prospiciente il cortile della scuola, e i lavori di consolidamento della strada in località Faveto.

E, last but not least, ci riferiamo anche all’approvazione del progetto e all’avvio dei lavori nell’area al confine di Via Pisa, che contiene stalli di sosta per autoveicoli e moto.

In questo caso si tratta della contropartita pubblica dovuta dal soggetto attuatore di un intervento di delocalizzazione edilizia.

Peraltro sul punto chiederemo in Consiglio che la disciplina di questa area di sosta soddisfi le esigenze dei residenti, penalizzati dalle recenti modifiche regolamentari introdotte dal sindaco Gandolfo.

Insomma, in attesa di misurarsi con un progetto tutto loro, una certa capacità l’hanno dimostrata: quella di attribuirsi il merito del lavoro altrui, magnificandolo come un proprio successo.