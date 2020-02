RASSEGNA STAMPA. Rapallo. solidarietà agli esercizi cinesi

Oggi, martedì 4 febbraio, auguri a Gilberto. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Santi patroni, per le scottature: San Giovanni (27 dicembre). Parole: scivolo (piano inclinato munito di bordi laterali adibito al trasporto di materiali che si muovono per la forza di gravità; piano inclinato che consenta lo scorrimento; scaletto per varare o alare piccole imbarcazioni; gioco per bambini; agevolazione in vista di un prepensionamento).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Solidarietà ai locali cinesi, pranzo contro l’ignoranza. Comuni: la proposta del primo cittadino di Milano Giuseppe Sala di costituire un unico Comune nel Levante, bocciata dai sindaci; nelle valli unioni in difficoltà (Commento. A parte il fatto che sono già inglobati nella città metropolitana, l’ipotesi di Sala è davvero improponibile. Anche se zone come Recco, Avegno e Uscio, o Favale e Lorsica, aree omogenee, potrebbero diventare realtà pur mantenendo ogni Comune la propria “fisionomia”).

Sestri Levante: i lavori alle barriere e le chiusure per tre sere in A-12. Sestri Levante: “Il Pd non dia lezioni sulla sanità”. Sestri Levante: febbraio al Musel. Casarza Ligure: il sindaco incontra i cittadini strada per strada. Lavagna: “Pronto soccorso, prima tranche al traguardo”. Chiavari: scoperta la refurtiva dei topi d’appartamento. Chiavari: studio dei fondali in vista degli interventi a difesa della costa. Chiavari: progetto per abbattere le barriere architettoniche allo sportello Iat.

Rapallo: reddito di cittadinanza, impiegare i fruitori in lavori utili. Rapallo: case popolari, c’è il nuovo bando. Santa Margherita Ligure: parco di Villa Durazzo completamente fruibile. Portofino: la sfera luminosa a Canazei e Milano.

Camogli: lavori alla rete fognaria, chiude via Degregori. Camogli: manifesto sagra del pesce, un gatto vince la sfida. Recco: Coppa campioni, cantiere aperto.

Val D’Aveto: riapre a senso unico la strada di Pievetta.