Rapallo: spaccio cocaina, quarantenne arrestato

A Rapallo, i Carabinieri dell’aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Santa Margherita, nella mattinata, durante un normale servizio per il controllo del territorio, notavano uno sconosciuto, con un atteggiamento sospetto. Fermato e identificato in S.G. siciliano di 40 anni, incensurato, abitante in città. Il 40 enne, ha da subito tradito un evidente nervosismo, che ha trovato successiva giustificazione nell’esito della perquisizione personale e domiciliare condotta dagli operanti, che, rinvenivano e poi sequestravano 10 grammi circa di “cocaina” già suddivisa in dosi e la somma di 200 euro, provento dell’illecita attività, Inoltre, venivano recuperati 3 bilancini di precisione, strumentazione varia per il taglio e il confezionamento della droga, il tutto sequestrato. Pertanto è stato arrestato per “detenzione ai fini di spaccio”. In mattinata sarà processato con rito direttissimo.