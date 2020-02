Rapallo: “Ortopedia, nessuna diminuzione di posti letto”

Dall’ufficio stampa del consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca dell’interpellanza sull’ospedale di Rapallo

Luca Garibaldi (Pd) ha presentato un’interpellanza in cui ha chiesto alla giunta come mai, a fronte della scelta strategica di avere un indirizzo ortopedico nell’ospedale di Rapallo, i posti letto in ortopedia siano diminuiti e perché, a fronte di spazi potenziali destinabili ad attivare sino a 53 posti letto, ad esempio per potenziare proprio ortopedia e oculistica, la scelta dell’ASL4 sia stata quella, dopo una prima riorganizzazione, di mettere in locazione spazi vuoti ad un soggetto privato per attività non ancora definite.

L’assessore alla sanità Sonia Viale ha spiegato: «L’iniziativa assunta, che è contenuta nel nuovo Piano organizzativo aziendale, fotografa una situazione esistente di dieci posti letto, che già di fatto erano destinati, per una questione di fabbisogno del territorio, a riabilitazione ortopedica. Pertanto non è stata effettuata nessuna diminuzione. E’ stata approvata una delibera il 27 dicembre 2019 dove – ha aggiunto – alla luce di un’analisi della situazione esistente e della necessità di ottimizzare gli spazi, si sottolinea che la realtà di Rapallo deve essere valorizzata per utilizzarli nel massimo rispetto ai bisogni della popolazione».