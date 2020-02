Rapallo: nasce il progetto ludoteca a misura di bambini

Ludoteca a Rapallo. Al progetto sta lavorando in particolare la consigliera delegata Elisabetta Ricci. Rapallo vuole essere sempre più la “Città dei bambini” ed ha molti progetti in proposto, come la riqualificazione in corso del parco Canessa o lo spazio che sta nascendo a Santa Maria del Campo. Stamattina riunione col sindaco Carlo Bagnasco, presente anche il presidente del Consiglio Mentore Campodonico.

Il sindaco commenta: “Rapallo vuole essere la città a misura di bambino e per realizzare questo ambizioso progetto necessita di luoghi multifunzionali pensati e dedicati esclusivamente ai più piccoli, dove possano esprimersi ed imparare in sicurezza. Contiamo, a breve, di poter mostrare alla cittadinanza le splendide idee proposte agli uffici comunali”.