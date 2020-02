Rapallo: laboratori al Gianelli con i ragazzi di Hydrocarbot

Da Alessandra Rotta riceviamo e pubblichiamo

Il 2020 inizia, per i giovani campioni di Hydrocarbot, con un pomeriggio di laboratori dedicati ai giovanissimi alunni della classe Vª elementare della maestra Maura Arata dell’istituto Gianelli.

Martedì 4 febbraio, infatti, i ragazzi dell’Istituto Liceti che, sotto la guida del prof. Dodero, hanno progettato e realizzato il robottino che ripulisce il mare e, più in generale, l’acqua, dagli idrocarburi di superficie, spiegheranno loro come è nato e come funziona Hydrocarbot e guideranno i più giovani nella costruzione di piccoli robot.

Questa loro attività è resa possibile dalla disponibilità della maestra Maura Arata e dal sostegno dell’ass. Kòres, grazie alla quale il materiale utilizzato durante il laboratorio potrà essere conservato dagli alunni dell’Istituto Gianelli, che avranno così modo di proseguire le proprie sperimentazioni al di là del pomeriggio passato con i 4 campioni del Liceti.